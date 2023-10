„Das Problem ist, dass man sein ganzes Leben auf dem Handy hat, es findet alles in der digitalen Welt statt“, erklärt der Experte. Wenn Sophie N. ihr Smartphone benutzt, ist ihr Stalker dabei. Er weiß, wann sie ihre Familie besucht. Er weiß, was sie mit ihren Freundinnen bespricht. Er schaut sich die Fotos an, die sie macht. In sozialen Netzwerken tauchen gefälschte Profile von Sophie N. auf, in denen sie leicht bekleidet zu sehen ist. Als sie mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs ist, wird es zerkratzt und die Reifen zerstochen. Übernachtet sie bei ihrer Mutter, klingelt es in der Nacht und das Klingelschild wird zerstört. Sie bekommt anonyme Anrufe.

Patrick S. wohnt die ganze Zeit über noch bei seinen Eltern. Seine Mutter weint, als sie während des Prozesses aussagt. Auf die Frage, ob sie wisse, was ihrem Sohn vorgeworfen werde und ob sie sich das vorstellen könne, antwortet sie weinend: „Nie im Leben hätte ich das gedacht.“ Auch Sophie N. bringt ihren Stalker nicht mit seinen Taten in Verbindung – zu unbedeutend ist er in ihrem Leben. Bei der Polizei erstattet sie Anzeige gegen unbekannt.