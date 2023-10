Daniel Günther scheint mit seinem Politikstil gut bei den Menschen im Norden anzukommen. „Wir haben, finde ich, Menschen in Schleswig-Holstein, die sehr pragmatisch sind, die unaufgeregt sind, die ja auch in Krisen gezeigt haben, [...] dass man eben mit der Mentalität und Einstellung einfach viel schaffen kann“, so der Ministerpräsident. Darauf ausruhen will sich der 50-Jährige aber offenbar nicht: In seinem eigenen Strandkorb am Eckernförder Strand saß er nach eigener Aussage in diesem Jahr jedenfalls noch kein einziges Mal.