Die junge Familie aus Israel lebt nun seit zwei Jahren in Düsseldorf, Achinoam arbeitet dort in einer jüdischen Gemeinde. Am Samstag überschlagen sich dann die Nachrichten: Die Hamas dringen auf ein Festivalgelände im Süden Israels ein, töten mindestens 260 Feierende – andere werden entführt. In anderen Orten brechen sie in Häuser ein, töten die Bewohner, entführen unter anderem Kinder. Mehr als 900 Israelis sind in dem brutalen Massaker ums Leben gekommen.

Wenig später antwortet Israel mit Gegenwehr, mobilisiert alle Kräfte, um das Land und die Bewohner zu schützen. 300.000 Reservisten werden einberufen, auch aus dem Ausland – darunter: Bnaya. „Ich habe zuerst gesagt, bleib hier in Deutschland, bei mir, bei deiner Familie. Du bist ein junger Vater, deine Tochter braucht dich“, erzählt seine Frau Achinoam im Gespräch mit RTL. Doch dann sieht die Familie Bilder und Videos vom Massaker in Israel, hört in den Nachrichten, wie die Hamas-Kämpfer ihre Landsleute brutal ermorden, Menschen in ihren Betten überfallen und töten, ihre Kinder kidnappen. „Also habe ich dann gedacht, es gibt keine andere Option, als ihn gehen zu lassen. Israel braucht jeden einzelnen Soldaten, um sich verteidigen zu können.“