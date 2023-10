Mehr als 150 Geiseln hat die Hams aus Israel entführt, darunter auch Deutsche wie Shani Louk. Die 22-Jährige war auf dem Supernova-Festival, nicht weit von der Grenze zu Gaza, als die Hamas dort plötzlich eindringt, Terroristen Menschen hinrichten und entführen.

„Das ist unsere Hoffnung, dass hier etwas in Bewegung gesetzt wird, um diese europäischen und auch die anderen Verschleppten wieder im Austausch nach Hause führen zu können“, sagt ihr Onkel, Markus Waidmann im RTL/ntv-Interview. Laut Medienberichten soll Shani Louk inzwischen schwer verletzt in einem Krankenhaus in Gaza liegen.

Aktuelle Informationen zum Israel-Krieg gibts hier im Live-Ticker.