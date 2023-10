Doch zuvor entscheiden die Zwei sich, ein TikTok-Video aufzunehmen. „Tim hat das Video gemacht, was, Stand jetzt, dreieinhalb Millionen aufrufe hat“, so Ronney. Inzwischen können sie darüber lachen, was ihnen passiert ist. Die Betreiber haben sich bei ihnen entschuldigt.

„Wir sind jetzt nicht böse auf die oder sauer, sie hatten einen langen Arbeitstag hinter sich – das kann passieren“, gibt sich Ronney gelassen. Ob die beiden nochmal im Leben Riesenrad fahren wollen? Definitiv ja, sagt Tim: „Wenn ich dann wieder oben stecken bleibe, rufe ich einfach die Feuerwehr oder die Polizei oder warte, bis die Leute dann wieder da sind.“