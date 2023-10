Kürbisschnitzen im Handumdrehen dank Social Media-Hacks?

Halloween steht kurz bevor. Es wird also höchste Zeit, sich an die Grusel-Deko zu machen. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Klar, selbst geschnitzte Kürbisse. Aber das Schnitzen des Herbst-Gewächses kann ganz schön mühevoll sein. Auf Social Media kursieren Hacks, mit denen das Kürbisschnitzen zum Kinderspiel werden soll.