Schritt 1: Zunächst den Kürbis-Deckel mit einem großen und stabilen Messer kreisrund ausschneiden. Am besten leicht schräg einschneiden, damit sich der Deckel später wieder gut aufsetzen lässt. Der Stiel sollte als praktischer Griff für den Deckel dranbleiben.

Schritt 2: Dann das Fruchtfleisch im Kürbis mit einem Löffel entfernen und in einer Schale zwischenlagern (etwa 2 Zentimeter Kürbisrand stehenlassen). Wenn der Körper ausgehöhlt ist, den Kürbis mit Küchenpapier trocken tupfen. Aus dem übrig gebliebenen Fruchtfleisch lässt sich eine leckere Kürbissuppe zaubern.



Schritt 3: Jetzt beginnt der künstlerische Teil der Bastelaktion: Das grinsende Gruselgesicht mit dem wasserfesten Filzstift aufmalen (im Video sehen Sie, wie Sie die Konturen am besten auf die Kürbisaußenseite bekommen). Passt alles? Dann kommen beim Schnitzen Messer oder Cutter zum Einsatz.



Schritt 4: Mit dem Schraubendreher Löcher in den Kürbis stechen, damit noch mehr Licht aus dem Inneren nach Außen dringt. Als Lichtquelle eignen sich kleine Kerzen (beispielsweise Teelichter) oder eine Lichterkette.

Schritt 5: Zum Schluss den Kürbis von außen mit Haarspray benebeln, damit er länger hält. Auf die Schnittkanten Vaseline reiben und die Halloween-Fratze an einer trockenen, kühlen Stelle platzieren.

​Das war's schon. Viel Spaß mit dem selbstgemachten Halloween-Grusel-Kürbis!