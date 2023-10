Bei all den Süßigkeiten, die an Halloween gegessen werden, kann ein gesunder Snack nicht schaden. Besonders dann nicht, wenn er so süß aussieht!

Zutaten:

Geschälte Mandarinen

Geschälte und halbierte Bananen

in kleine Stücke geschnittenen Sellerie

Mini-Schokoladendrops

Zubereitung:

Sellerie-Stücke in die Mandarinen stecken und Schokoladenstückchen auf den Bananen platzieren. Na, wenn das mal nicht das einfachste Halloween-Rezept überhaupt ist!