Die Konsequenz: Krebstherapien bei Kindern bestehen häufig aus Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen oder Stammzellentransplantationen. „Solche Therapien führen in vielen Fällen zu einer Heilung, sind aber auch oft mit erheblichen Nebenwirkungen und Spätfolgen verbunden“, erklärtder Experte. Und: „Kommt es zu einem Rückfall nach einer solch intensiven Therapie, versterben die meisten Kinder an ihrer Krebserkrankung.“

Genau das wollen Witt und sein Team nun ändern, und zwar mit einer neuen Form der Medikamententestung. Aus Gewebeproben von krebskranken Kindern werden so genannte „Mini-Tumore“ gezüchtet, an denen anschließend circa 80 verschiedene Krebsmedikamente getestet werden. Dazu gehören laut Witt unter anderem Medikamente für Erwachsene, aber auch Arzneien, die sich noch in der klinischen Entwicklung befinden. „Durch diese Testung sollen Medikamente gefunden werden, auf die die Tumorzellen empfindlich reagieren“, erklärt er. So könnten für betroffene Kinder, für die es bisher keine Behandlungsmöglichkeit gab, neue Therpaiemöglichkeiten entwickelt werden.

Der Tumor des kleines Aykut zum Beispiel, über den der SWR kürzlich berichtete, wurde nach der Testung mit einem Medikment behandelt, dass Erwachsene eigentlich bei einer Hautkrebs-Erkrankung verschrieben bekommen. Nach nur wenigen Anwendungen schrumpfte Aykuts Tumor auf die Größe einer Rosine, heißt es laut SWR.