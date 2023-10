1.200 Euro pro Kopf – das ist die Strafe die eine 40-Jährige und ihr 37-jähriger Partner zahlen müssen. „Damit wurde die Chance vertan, Welpenhändler angemessen zu bestrafen“, ärgert sich Birgitt Thiesmann von der Tierstiftung „Vier Pfoten“ im RTL-Interview.

Thiesmann hat den illegalen Verkauf vor knapp zwei Jahren aufgedeckt. Sie hat vorgegeben, Interesse an den Bulldoggen zu haben, sodass sie sich vor Ort ein Bild von den 16 Welpen machen konnte. Dort traf sie auf das pure Elend. Denn geboren sin die Welpen wohl nicht in Deutschland – vom Muttertier keine Spur. Die Hunde sollen gerade einmal drei Wochen alt gewesen sein, als sie von ihrer Mutter in Bulgarien getrennt wurden. Mit sechs Wochen wollte das Kölner Paar sie dann weiterverkaufen. Krank waren die Welpen auch noch:Von Würmern befallen, stark verschmutze Ohren, schaumiger Durchfall – das sind nur ein paar Symptome, die die Vierbeiner aufgewiesen haben sollen.

