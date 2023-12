Na, was treibt ihr so vorm Zahnarzt-Besuch …

Zahnärztin Ellie Farahmand hat in einer aktuellen Podcast-Folge enthüllt, wie sie ganz einfach intime Details über das Sexualleben ihrer Patienten in Erfahrung bringen kann. Dafür muss sie keine aufwendigen Untersuchungen vornehmen – es reicht ein kurzer Blick in den Mund.