Grundsätzlich kann man die meisten Tipps gegen kalte Füße auch gegen kalte Hände anwenden. Das heißt, die Wechselbäder mit abwechselnd kaltem und warmen Wasser oder die Entspannung in einer heißen Badewanne funktionieren bei Eishänden genauso wie beispielsweise ein Hand- oder Fußbad, schreibt die Women’s Health.

Was mit den Händen besser funktioniert als mit den Füßen, sind durchblutungsfördende Bewegungen, wie die AOK auf ihrer Webseite emfpiehlt. Strecken Sie Ihre Finger und ziehen Sie die Finger dann schnell zur Faust zusammen. Das am besten gleich zwanzig Mal am Stück. Oder versuchen Sie mehrfach, die Finger so weit wie möglich auseinanderzudrücken, ohne die andere Hand zur Hilfe zu nehmen.

