Wer wohlhabend ist, der vererbt sein Vermögen meist weiter und so bleibt das Geld in bestimmten Kreisen. Menschen ohne Immobilien oder viel Geld können auch nichts vererben. Die Jusos wollen diese Ungleichheit nun etwas korrigieren. Jeder soll 60.000 Euro „erben“.

„Die Idee einer Gesellschaft, in der Arbeit die treibende Kraft für Wohlstand ist, verkommt mit dem aktuellen System zur Legende“, sagte Sarah Mohamed, Juso-Vize dem Tagesspiegel. Durch zu geringe Erbschaftsteuern bleibe immer mehr Vermögen in einzelnen Familien. „Viele andere leben von Monat zu Monat und sind schon froh, wenn die Reparatur einer kaputten Waschmaschine sie nicht im nächsten Monat hungern lässt“, so die Politikerin.

Diesen Kreislauf wollen die Jusos nun also durchbrechen, Mitte November wollen sie das „Grunderbe“ auf dem Bundeskongress beschließen. Doch dass das wirklich kommt, ist äußerst unwahrscheinlich, auch weil die Kosten extrem hoch sind.

