Der erste skurrile Oktoberfest-Job ist an dem Fahrgeschäft Toboggan. Hier gibt es eine Riesenrutsche, die man über ein steiles und wackeliges Förderband erreicht. Und das hat es in sich: Viele schaffen es nur dank der „Läufer“ nach oben, die den Mutigen mit ordentlich Körpereinsatz an die Spitze des Bands helfen.

Der nächste skurrilen Wiesn-Job: Flohzirkusdirektor. Dabei werden Flöhe angebunden und „dressiert“. Pro Vorstellung im Flohzirkus kommen zehn Krabbler zum Einsatz, alle zwei bis drei Stunden wird die Entourage ausgetauscht. Mit Ende des Oktoberfests winkt die Freiheit: Dann werden die Tiere auf einer Weide freigelassen.

Lese-Tipp: Oktoberfest! Das sind die sechs größten Dirndl-Fehler

Welcher Job schlussendlich dazu führt, dass RTL-Reporterin Larissa sich mit mehreren halbnackten Männern im Kreis dreht, sehen Sie oben im Video. (lkö)