„Es war ganz komisch, weil ich gar nichts davon mitbekommen habe“, sagt die 16-Jährige auf die Frage hin, wie sie von den Anschlägen erfahren hat. „Und ich bin ziemlich spät aufgewacht, da ich ausgeschlafen habe. Es war ja Samstag und es war so 10 Uhr und ich gucke auf mein Handy und meine Mutter schreibt mir ‘Meld dich mal’ und das hat schon ein bisschen komisch angehört.“

Unvorstellbar, was das für die Eltern in dem Moment bedeuten muss. Die Sorge, dass sich das eigene Kind gerade in einem Kriegsgebiet der Hamas aufhalten könnte. Doch Katharina hat Glück. Sie ist in Nazareth – im Norden des Landes. Ein Gebiet, das zumindest jetzt noch sicher ist.

„Meine Gastschwester hat mit erklärt wo wir sind und dass wir noch weit davon weg sind. Man merkt aber trotzdem, dass eine drückende Stille herrscht. Meine Gastfamilie meinte auch, dass ich keine Angst haben muss. Gestern Abend haben sie aber auch ein Treffen mit Freunden abgesagt –auch aus Respekt für die Opfer“, erzählt Katharina.

