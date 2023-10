Inside Excelsior Ernst - die Geheimnisse hinter der Fassade des Grandhotels

Einer, ohne den seit Beginn des Jahres in dem Fünf-Sterne-Hotel in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom gar nichts mehr geht, ist Ali Pourkhalili. Der gebürtige Iraner und studierte Informatiker ist für die gesamte Floristik und Dekoration im Haus zuständig und gehört längst zu den berühmtesten und gefragtesten Floristen Kölns.



Promis und Influencer wie Farina Opoku schwören auf seine Bouquets und ausgefallene Designs. „Ich kann mir tatsächlich ein Leben ohne Blumen und ohne meinen Job kaum vorstellen“, sagt Ali Pourkhalili, dessen Arbeit ein echter Knochenjob mit wenig Schlaf und Freizeit ist. Das Excelsior ist eben ein ganz besonderer Ort – für seine Gäste wie für all jene, die dort arbeiten. (kse/lgö)