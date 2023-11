Denn im Winter ist es für die Tiere inzwischen viel zu warm. „Die Igel können nicht in den Winterschlaf gehen. Sie haben mehr so eine Winterruhe, was unheimlich viel Energie kostet“, erklärt Marita Gölnitz. Das bedeutet, sie brauchen auch mehr Nahrung – aber die ist ohnehin schon knapp. Durch Pestizide gibt es immer weniger Insekten, von denen sich Igel hauptsächlich ernähren.

Es ist ein Teufelskreis, in dem die kleinen Stachel-Tiere gefangen sind. Die Igel sind also auf die Hilfe von außen angewiesen. „Wenn wir nicht bald was machen, denke ich, dass die nächste Generation keine Igel mehr zu sehen kriegt“, meint auch Heidi Patzer. Schlimmer noch: Sie sagt, schon in den kommenden zehn Jahren könnten Igel aussterben. Auf Nachfrage von RTL möchte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) diese These nicht bestätigen.