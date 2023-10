Mit so einem Applaus wurden diese Polizisten wohl noch nie begrüßt! Der Grund für den Beifall? Sie entfernen einen Störenfried aus einem Flugzeug – weil er zu betrunken war. Auf einem Flug von Liverpool auf die Party-Insel Ibiza war er schon im Vorfeld negativ aufgefallen. In der Luft fing er dann an, andere Gäste zu belästigen. Für die Crew und den Piloten war das Maß voll: Sie machten einen Zwischenstopp in Bordeaux – aber nicht zum Tanken, sondern um den Mann rauszuwerfen. Wie er reagiert? Das sehen Sie im Video. (mas)