Maddy Elleby aus Farnham in der südenglischen Grafschaft Surrey macht gerade Urlaub in Schweden. Sie fühlt sich krank, vermutet einen grippalen Infekt. Aber einen Monat nach ihrer Rückkehr nach England klingt ihre Stimme plötzlich wie die einer Möwe. Die Ärzte verschreiben der damals 16-Jährigen Antibiotika und einen Inhalator.

Beides hilft nicht. Maddy bemerkt ein Taubheitsgefühl im Arm und eine Beule am Schlüsselbein. „Ich tat, was die meisten Menschen tun, googelte meine Symptome“, gibt Maddy gegenüber NeedToKnow.co.uk zu. „Ich landete auf einer Seite über das Hodgkin-Lymphom – und alle meine Symptome stimmten überein!“

Der Knoten am Schlüsselbein wächst. Die Teenagerin weiß, dass es an der Zeit ist, noch einmal zum Arzt zu gehen. Der schickt sie zum Röntgen und Ultraschall. Sie erzählt: „Ich wollte Medizin studieren, also war ich medizinisch versiert. Die Ärztin hat mir zugehört und war fantastisch. Innerhalb einer Woche hatte sie einen Termin für Ultraschall, Röntgen und Bluttests.“

