Der Zweijährige wird sofort operiert. Auch wenn sich der Krebs bereits im vierten Stadium befindet – also schon sehr weit fortgeschritten ist – gehen die Ärzte davon aus, dass er heilbar ist. Trotzdem muss Lachlan sich durch sechs Monate Chemotherapie kämpfen. Wenn der Tumor sich dann genug verkleinert hat, wird die Leber von Lachlan rekonstruiert.

„Das ist alles so furchtbar“, sagt Hyland. „Das Schlimmste ist, dass ich Lachlan nicht sagen kann, was passiert ist.“ Er habe sich schreiend und tretend gegen die OP gewehrt, um dann mit einem Schlauch im Bauch und Schmerzen aufzuwachen und mit Chemomedikamenten vollgepumpt zu werden. „Ich hasse es, dass wir unser Kind dem aussetzen müssen. Er sagt uns immer wieder, dass er nach Hause will, und es ist schwer, ihn zum Bleiben zu bewegen.“