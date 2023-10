Ihre Geschichte gleicht einem Märchen!

Ein Handyvideo machte die kleine Precious innerhalb kürzester Zeit berühmt: Das Mädchen tanzte mitten in den Slums Nigerias im Regen Ballett. In Belgien wurde man auf das Video aufmerksam, erkannte Precious großes Talent. Die Folge: Man bot ihr ein Stipendium für ein Elite-Internat an. Wie geht es Precious heute?