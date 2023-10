Prinzessin Charlotte (8) mag ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten sein, doch was ihre Hobbys angeht, so tritt sie lieber in die Fußstapfen ihrer Mama. Die Tochter von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) soll jetzt Gefallen an der beliebten Sportart Netzball – dem sogenannten Netball, wie es im Britischen heißt – gefunden haben. Kate selbst spielt schon seit Jahren und „habe ihrer Tochter beigebracht, wie man beim Netzball schießt“, verriet Profispielerin Ama Agbeze im Interview mit People.

Doch auch beim Bogenschießen scheint die junge Prinzessin ein Naturtalent zu sein, wie sie noch im Mai im Rahmen des Wohltätigkeitstages „The Big Help Out“ unter Beweis stellte.