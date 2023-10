Jetzt auch noch das! Die Schule, die Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) besuchen, stand in der Vergangenheit bereits wiederholt in der Kritik. Nun sorgt sie erneut für Schlagzeilen – der Grund: In der Nähe des Elite-Campus’ treibt eine „gewalttätige Bande“ ihr Unwesen.