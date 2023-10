So schön es viele auch finden, für das eigene Kind oder Enkelkind in Form von Sparverträgen vorzusorgen: Laut Herte ist es manchmal sinnvoller, Kinder direkt zu fördern. Hat das Kind beispielsweise ein Hobby? Statt Geld auf ein Konto zu überweisen, könnten Großeltern dann zum Beispiel den Musik- oder Sportunterricht finanzieren. So ist es auf jeden Fall ausgeschlossen, dass Sie auf ein unangemessenes Investment-Angebot hereinfallen. (dpa/vho)