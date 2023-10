Roni Romann (rechts) und ihr Bruder stehen in Berlin vor tausenden Menschen. Sie berichten über ihre Schwester Yarden, die von den Hamas verschleppt wurde.

Ihren 36. Geburtstag kann Yarden heute nicht mit ihrem Kind, ihrem Ehemann und ihrer Schwester Roni Romann verbringen. Yarden ist Opfer der Hamas. Sie wurde von der Terrororganisation am 7. Oktober entführt. Ihre Schwester spricht für sie auf einer friedlichen Demonstration, die am Sonntag in Berlin stattgefunden hat.

„Wir haben keine Zeit mehr“, sagt sie vor 10.000 Demonstranten. „Vor zwei Wochen dachten wir noch, wir hätten alle Zeit der Welt. Doch dann änderte sich alles“, berichtet Roni. Ihre Schwester ist vor 15 Tagen von der Hamas gekidnappt und in den Gazastreifen entführt worden. Yarden gehört somit zu den 200 entführten Geiseln der Terroristen.

Lese-Tipp: Oma gibt Hamas-Entführern Kekse: Großeltern überleben 17 Stunden Geiselnahme