Im Anzug und mit einer Kippa bekleidet ist der Bundeskanzler hochergriffen während seiner Rede und spricht sein Mitgefühl für die Opfer des Terrors aus: „Wir sind erschüttert, wie viele Frauen und Männer, Babys, Kinder und Ältere, dem barbarischen – und hier passt dieses Wort – dem barbarischen Terror der Hamas zum Opfer gefallen sind.“

Scholz spricht davon, dass es uns alle bewgegt, was am 7. Oktober in Isreal geschehen ist. Bei seinem Besuch in Tel Aviv habe er einige Angehörige getroffen, die ihre Liebsten bei den Angriffen der Hamas verloren. Einige bangen auch noch um ihre Angehörigen, da diese entführt worden seien. „Ihr Schmerz bricht einem das Herz“, beschreibt Scholz die emotionale Reise. Die Erschütterung ist in seinem Gesicht abzulesen. Er macht klar, dass „die Bundesregierung alles in ihrer Macht Stehende tun wird, damit alle Geiseln freikommen“, so der 65-Jährige.