Ohne viel Zeit für Überlegungen soll sich Peri dann offenbar vor eine Granate geworfen haben. Wie durch ein Wunder überlebt er, auch wenn sein Bein getroffen wurde. Sein Kampf ums Überleben ist zu dieser Zeit noch nicht vorbei: Einer der Gruppenmitglieder im Schutzraum beschließt, zu flüchten und rennt aus dem Versteck – dabei wird er von den Hamas-Terroristen gesehen. Sie kehren noch einmal in den Schutzraum zurück, töten gnadenlos weitere unschuldige Opfer – darunter einen Mann und seine Frau.

Raz Peri zieht in seiner Verzweiflung die Leiche der toten Frau über sich und stellte sich tot, erzählt er später im CNN-Interview. Die Hamas-Terroristen hätten jedoch weiter geschossen und auch auf die Toten gefeuert, so der Überlebende. Er selbst wird von einer Kugel im Bauch getroffen. „Ich fühlte in dem Moment keine Schmerzen. Ich wartete nur darauf, zu hören, dass die Autos wegfuhren“, sagt er. Schließlich gelingt es ihm, sein Versteck zu verlassen. Auf dem Weg in die Stadt sieht er dutzende Leichen von Festivalbesuchern und tote Mädchen, deren Hosen heruntergelassen waren. Bei einer Familie in einer nahegelegenen Stadt findet er schließlich Hilfe, erzählt er. Sie versorgen seine Wunden, bis er ins Krankenhaus eingeliefert wird.