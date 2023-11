Mit ihren Füßen macht SIE ordentlich Kohle!

Als Jessie Tyron aus Essex in England genug vom täglichen Büro-Trott hat, sieht sie sich kurzerhand nach einer anderen Einnahmequelle um. Die junge Britin verdient jetzt mit Fotos und Videos von ihren Füßen ihren Lebensunterhalt. Wie sie nach eigenen Angaben so deutlich leichter und schneller an Geld kommt, erfahrt ihr im Video.

