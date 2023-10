Fakt ist: Bevor man mit der eigentlichen Budgetierung beginnen kann, muss man wissen, wofür man sein Geld ausgibt. Die Expertin erklärt: „Wer mit dieser Methode seine Ausgaben einteilen und kontrollieren will, fängt am besten gleich mit der Erfassung aller Ausgaben an“. Fixe und variable Kosten können zunächst grob über Kontoauszüge und in den Folgemonaten detailliert erfasst werden.

Was das in der Praxis bedeutet? „Wir erfassen auf einem Blatt alle monatlich wiederkehrenden Ausgaben wie Miete, Hypothekentilgung, Nebenkosten, Versicherungsbeiträge (nicht Lebens- oder Rentenversicherung), zu leistende Unterhaltszahlungen, Medikamente, GEZ-Gebühren, Fahrtkosten zur Arbeit.“ Darüber hinaus sollten in einem Haushaltsbuch alle - wirklich alle - variablen Ausgaben festgehalten werden. Diese können dann in Kategorien eingeteilt werden: Genuss, Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Kinder, Kleidung, Friseur, ...