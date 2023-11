Wollen die Kids so gar nicht hören und die Autorität der Eltern wird aufs Höchste untergraben, dann hilft oft nur noch eins: Süßigkeiten und TV müssen es richten!

„Ich besteche sie und belohne mit Süßigkeiten und TV-Zeit.“

Was diese Umfrage zeigt? In nahezu keiner Familie herrscht immer nur eitel Sonnenschein. Eltern kommen an ihre Grenzen, während die Kinder die ihren austesten. Wenig verwunderlich, dass nicht immer nach Lehrbuch erzogen wird. Eltern sind eben auch nur Menschen und Menschen machen Fehler. Bringt euer Kind euch also mal wieder so richtig auf die Palme, denkt daran: Ihr seid nicht alleine! (vho)