Ertrinken dreier Kinder „ein furchtbarer Unglücksfall“

2016 passierte das tragische Unglück, als drei Kinder im Alter von fünf, acht und neun Jahren an einem Dorfteich in Neukirchen zusammen spielen. Laut den Ermittlern, soll mindestens ein Kind ins Wasser gefallen sein, die beiden Geschwister sollen versucht haben es zu retten und dabei selbst abgerutscht sein. Dieser Vorfall und das damit einhergehende lange Verfahren über sieben Jahre sei für die Eltern sehr belastend und kaum in Worte zu fassen, erklärt heute ihr Anwalt Dirk Gerlach im RTL-Interview nach dem Prozess. Für sie sei es jedoch noch nicht vorbei, in der nächsten Instanz wolle man vors Zivilgericht ziehen und die Gemeinde im Schwalm-Eder-Kreis um eine Schadensersatzsumme verklagen. (ldo)