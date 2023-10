Vitamin C, Ausruhen und Co. scheinen einfach nichts zu bringen? Allgemeinmediziner und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht weiß, was jetzt hilft, und hat einen echten Geheimtipp im Gepäck.

Und: Warum Sie nicht immer direkt zum Antibiotikum greifen sollten, sehen Sie im Video.