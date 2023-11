Endlich frei! Hamas-Geisel Ohad (9) springt seinem Vater in die Arme

Diese Bilder gehen ans Herz!

Sieben schwere Wochen sind hunderte Geiseln in den blutigen Händen der Hamas-Terroristen. Am Freitagabend werden 14 Verschleppte endlich freigelassen, einen Tag später liegen sich die Familien wieder in den Armen und feiern das Wiedersehen. Ein Moment rührt besonders zu Tränen: Als der neun Jahre alte Ohad seinem Vater, der ihn sehnsüchtig erwartet hat, in die Arme fällt.

