Lese-Tipp: Der Israel-Krieg im Live-Ticker

Die Freilassung von vier Geiseln mit deutscher Staatsbürgerschaft bestätigte auch Außenministerin Annalena Baerbock am Freitagabend am Rande des Grünen-Parteitags in Karlsruhe. Zuvor habe das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu eine Liste der Geiseln veröffentlicht, die freigelassen werden sollen. Nach Armeeangaben soll es sich bei den Geiseln um Frauen und Kinder handeln. Sie werden zunächst in einem geschützten Raum in Israel untergebracht. Nach einer medizinischen Untersuchung und Behandlung werden sie in Krankenhäuser verlegt. Dort sollen sie auf ihre Familien treffen. (ibü/dpa)