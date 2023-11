„Uns wurde gesagt, dass sie ermordet wurde. Wir waren in Trauer“, sagte Emilys Halbschwester Natalie (26) im Interview mit Channel 12. Am 31. Oktober sei ihnen dann mitgeteilt worden, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass Emily doch am Leben ist und entführt wurde. „Ich möchte dir sagen, dass wir alles tun, um dich nach Hause zu bringen“, sagte ihre Halbschwester an Emily gerichtet in die Kamera.

Der Freund von Natalie, Natty Virado, bestätigte der Irish Times ebenfalls, dass Emily mit hoher Wahrscheinlichkeit gemeinsam mit ihrer Freundin und der Mutter ihrer Freundin in Gaza festgehalten werde. Davon gehe der israelische Geheimdienst aus, hieß es. „Der Albtraum wird zum Leben erweckt. Thomas hält durch, wir alle halten durch. Jeder in der Familie hat mit seiner eigenen Trauer zu kämpfen und tut sein Bestes“, sagt Virado. Er forderte außerdem die irische Regierung auf, dem israelisch-irischen Mädchen zu helfen.