Die Staatsanwaltschaft war sich bereits zu Prozessbeginn sicher, dass Sebastian T. Studentin Hanna in der Nacht zum 3. Oktober 2022 auf dem Heimweg von ihrem Stammclub „Eiskeller" in Aschau (Bayern) tötete. Er soll die 23-Jährige, die in den Semesterferien bei ihrer Familie war, überfallen, geschlagen, stranguliert und dann bewusstlos einen Gebirgsbach geworfen haben. Hanna ertrank, ihre Leiche wurde am folgenden Tag in Prien am Chiemsee gefunden.