Omega-3-Fettsäuren fördern die Gehirnentwicklung, pushen die Konzentration und beugen Entzündungen vor. Während die langkettigen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) nur in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Thunfisch sowie Algen enthalten sind, stellen Leinsamen, Walnüsse und Raps sowie die entsprechenden Öle gute Quellen für die kurzkettige Alpha-Linolensäure dar. Diese kann unser Körper in geringem Maße in EPA und DHA umwandeln. Daher sollten Eltern Pflanzenöle mit Mikroalgenzusatz verwenden, sofern sie und ihre Kinder keinen Fisch und Meeresfrüchte essen.

Wenn sich ältere Kinder und Jugendliche bewusst wegen Tierwohls oder Umweltaspekten vegan ernährten, sei das anerkennenswert. Sie benötigen laut BVKJ Nordrhein dann allerdings eine qualifizierte Beratung und regelmäßige Blutabnahmen, um eine Zufuhr aller wichtigen Nährstoffe sicherzustellen und zu kontrollieren. Vor allem die Vitamin-B12-Versorgung sollte im Blick behalten werden. Das Vitamin spielt eine wichtige Rolle für die Blutbildung und findet sich ausschließlich in tierischen Produkten. Ernähre sich eine stillende Mutter vegan, solle sie Vitamin B12-Präparate nehmen und ihre Blutwerte überwachen. (mit dpa)

Lese-Tipp: Kreative Pausen-Snacks für Kita und Schule: Diese Brotdosen werden Ihre Kinder sicher nicht zuhause vergessen!