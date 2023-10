Dramatische Suche nach Émile: Ist der Ort seines Verschwindens "verflucht"?

Das Verschwinden des kleinen Émile elektrisiert die Menschen weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus. Der Zweijährige ist in Le Vernet verschwunden, ein Ort, der traurige Erinnerungen weckt. Manche Einwohner der 125-Seelen-Gemeinde wähnen ihren Ort verflucht – denn ganz in der Nähe ist die Absturzstelle jener Germanwings-Maschine, die der fliegende Massenmörder Andreas Lubitz mit 149 Menschen (darunter 72 Deutsche) und sich selbst in den Tod steuerte.