Nach dem Tod der Queen im vergangenen Jahr sorgen sich die Briten um eine weitere Legende des Königreichs.

Gerüchten zufolge soll es Larry (16), dem berühmten Kater aus Downing Street Nummer Zehn, nicht gut gehen. Die Zeitung The Sun berichtete am Samstag (23. September) sogar, es werde bereits an einem Plan gearbeitet, wie die Nation über den Tod der getigerten Katze informiert werden solle. Steht es wirklich so ernst um das vielleicht beliebteste Haustier Großbritanniens?