Eine gesunde Ernährung und reichlich Sport – das ist das Geheimnis hinter dem superschlanken Body von Victoria Beckham (49). Ihr Gatte David (48) plauderte einst aus, wie streng ihr Ernährungsplan dabei wirklich ist. „Seit ich Victoria kenne, isst sie nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse“, gab der einstige Star-Kicker im „Ruthie’s Table 4“-Podcast preis.

Lese-Tipp: Esst mehr Nudeln! Studie: Wer „Low Carb“ lebt, lebt kürzer

Selbst wenn die Designerin mal der Heißhunger überkommt, hat sie eine gesunde Alternative in petto. Und zwar gefrorene Weintrauben, die sie lutscht, um sich gar nicht erst von Eis, Schoki und Co. in Versuchung bringen zu lassen. Auch beim Feiern gönnt sich Vic keine Ausnahme. Anstatt beim Ausgehen Alkohol zu trinken, kaut sie lieber Kaffeebohnen.

Dabei sind Kohlenhydrate gar nicht mal per se schlecht. „Die Dosis macht das Gift“, weiß RTL-Ernährungsexpertin Nora Rieder und ergänzt: „Es gibt auch gute, komplexe Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel nicht so stark erhöhen, wie zum Beispiel stärkehaltige Kartoffeln, Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte.“