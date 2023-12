Daddeln laut Studie nicht schädlich fürs Kindergehirn! Können Kids so lange, wie sie wollen?

Die Medienpädagogin Dr. Iren Schulz sagt trotzdem: „Hier muss man noch einen Schritt weitergehen. Heißt das jetzt: Okay, alles klar, alles gut – wir brauchen uns keine Sorgen zu machen?“ Nein, das heiße es nicht: „Wir haben ja trotzdem eine pädagogische und erzieherische Verantwortung!“ Die Zeiten sollten im Rahmen bleiben, die Inhalte sollten passen, Interaktionsrisiken sollten vermieden werden: „Diese erzieherischen Herausforderungen, die bleiben ja“, sagt Schulz, die auch die Initiative ‘SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht’ berät. An den bisherigen Empfehlungen zur Medienzeit würde sie weiter festhalten.

