Während Lundströms Familie den Schock der schrecklichen Todesnachricht verarbeiten muss, werden weitere Details zum Leben des Attentäters bekannt. Demnach reagiert auch die Lebensgefährtin des Tunesiers geschockt auf den Horror von Montagabend. „Ich kann kaum verstehen, was passiert ist. Ich hatte sofort Angst, dass er nach Hause kommen würde, in unsere Wohnung in Schaerbeek. Also packte ich meine Tochter und rannte weg“, zitiert die niederländische Tageszeitung AD die Frau. Anzeichen für den Terror habe es nie gegeben.

Lese-Tipp: Das wissen wir über den mutmaßlichen Attentäter

„Ich habe nie etwas bemerkt oder irgendwelche Signale gesehen. Wir waren ein Paar wie jedes andere Paar. Es gab keine Probleme“, sagt sie AD weiter. Sie wisse nicht, wie sie ihren Kindern erklären soll, was L. getan habe. Zusammen mit L. habe die Frau ein gemeinsames Kind gehabt, zudem sei er Stiefvater einer weiteren Tochter der Frau gewesen, berichtet das Blatt.

Diese Aussagen legen nahe: Abdesalem L. zerstört am Montag nicht nur die Familien seiner Opfer, sondern auch seine eigene. (jak)