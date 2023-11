Mehrere Männer sollen das Crew-Trio der British Airways überfallen haben. Dabei hätten die Diebe alle Handys und Wertsachen gestohlen. Außerdem erzählt einer der Flugbegleiter der Airline, man habe etwas in sein Getränk getan, er sei bewusstlos geworden, schreibt The Sun. Die Mitarbeiter im Alter von 31, 39 und 40 Jahren seien von der Nacht zu traumatisiert, um den Flug zu begleiten. Daher sagt British Airways am 05. September die Reise von Brasilien nach London ab, berichtet die Zeitung. Hunderte Urlauber stranden in Rio de Janeiro.

Doch die Polizei ist sich jetzt sicher: Es gab keinen einen Raubüberfall. Niemand hat etwas in das Glas des Crew-Mitglieds getan. Der Flugbegleiter hätte sich in der Nacht vor dem Flug einfach „bis zur Bewusstlosigkeit“ betrunken und Koks genommen. Brasilianische Bauarbeiter sollen den Mann wiederbelebt und einen Krankenwagen gerufen haben, schreibt The Sun.