BKA warnt! Islamisten sollen Anschlag auf Prinz Harry planen

Zweimal hat Prinz Harry (39) im Einsatz als Co-Pilot eines britischen Kampfhubschraubers längere Zeit in Afghanistan verbracht. Wie sehr ihn diese Zeit geprägt hat, hat der Bruder von Prinz William (41) auch in seinen Memoiren beschrieben. In dem Millionenbestseller hatte er auch berichtet, dass er während dieser Zeit 25 Taliban-Anhänger getötet habe. Viele Experten hatten sich bereits unmittelbar nach der Buchveröffentlichung kritisch und besorgt über diese Äußerung gezeigt.

Er habe damit quasi eine Zielscheibe auf der Stirn, erklärte schon damals ein Terrorismus-Experte. „Denn für Islamisten ist er jetzt ein legitimes Terrorziel.“ Bleibt zu hoffen, dass aufgrund der aktuellen Warnung des BKAs die Sicherheitsmaßnahmen für den britischen Royal verschärft werden.(vne)