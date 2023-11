Es ist ein echtes Prunkstück! Ein Klo, aus 18-karätigem Gold, glänzend und prachtvoll. Wer einmal darauf saß, konnte sich freuen. Denn man verrichtete sein Geschäft in ein 5,5 Millionen teures Klo. Das voll funktionsfähige Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan stand zuletzt im Blenheim-Palast in Oxford in England. Bei der Ausstellung durften Besucher das Gold-Klo sogar benutzen. Aber bitte nur maximal drei Minuten, um Schlangen zu vermeiden.

