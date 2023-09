Marie Sophie (14) ist tot!

Das Mädchen aus Bad Emstal in Hessen war am Mittwoch zunächst vermisst gemeldet worden. Am Donnerstagabend dann fand die Polizei an einem Wald bei Bad Emstal im Landkreis Kassel die Leiche einer jungen Frau. „Die Befürchtung, dass es sich um die Schülerin handeln könnte, hat sich leider vor Ort bestätigt: Die Kollegen vor Ort sind sich sicher, dass es sich um die vermisste 14-Jährige handelt“, sagte Polizeisprecher Matthias Mänz zu RTL.