Alessandro Grando, Bürgermeister der 40.000-Einwohner-Stadt im Norden Roms, mahnte die Bevölkerung nach Bekanntwerden des Löwenausbruchs zu „höchster Vorsicht".

Die meisten Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen. Manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest. Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet.

