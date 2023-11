Alles beginnt während eines Urlaubs in Wales 2022. „Sie ist immer wieder vom Bett gefallen, war ständig krank und stolperte mehr als dass sie lief“, erinnerte sich Mama Lisa Provart (45) gegenüber NeedToKnow.co.uk. Die Britin denkt sich damals noch nicht viel dabei. Imogen hatte sich ein paar Monate zuvor das Bein gebrochen und musste wieder laufen lernen.

Doch dann der Schock: Eines Nachts wird die Vierjährige von einem epileptischen Anfall heimgesucht, der sie fast das Leben kostet! „Es war fürchterlich, meine ganze Welt ist in dem Moment zusammengebrochen“, so Provart. „Ich wusste, die Ärzte in der Notaufnahme würden etwas finden.“ Und sie behält recht.

Lese-Tipp: Von wegen freudige Erwartung: In diesem Bauch steckt eine XXL-Zyste

Eine Zyste hat sich in Imogens Kopf gebildet, die sich über die Wochen hinweg zu einem bösartigen Tumor entwickelt hat. Mittlerweile aufgebläht von Flüssigkeit, drückt die Zyste auf den Hypothalamus – den Teil des Gehirns, der unter anderem für die Temperatur und die Blutverteilung im Körper zuständig ist, wie es in der Fachzeitschrift MSD Manual heißt.

Lese-Tipp: „Soll man ihm jetzt alle paar Monate den Kopf aufschneiden?“ Kasse verweigert Sisco (7) die Bestrahlung