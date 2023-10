Angefangen hat die Geschichte der Romeikes in den 2000ern – damals hat das Ehepaar Romeike bereits Kinder. Als sie einen Einblick in deren Schulbücher bekommen, sieht das Ehepaar jedoch rot. Denn die Inhalte und Werte, die darin vermittelt werden, verstoßen offenbar gegen ihre Religion, heißt es in Medienberichten. Die Folge: Sie nehmen ihre Kinder von der Schule, unterrichten sie zuhause. In Deutschland ist dies aber nicht erlaubt – denn seit 1919 gilt die allgemeine Schulpflicht. Weil sich die Romeikes daran nicht halten, drohen ihnen die deutschen Behörden deshalb mit Zwangsgeld und Sorgerechtsentzug.

Um dem zu entkommen, fasst das Ehepaar einen Entschluss. 2008 wandern sie aus, in die USA. Dort ist Homeschooling durchaus geläufig – und weitaus unkomplizierter. 2010 bekommen sie in Tennessee Asyl, doch dieses wird laut CBN News schließlich wieder aufgehoben. Anfang September dann die Nachricht: Das Ehepaar Romeike und einige ihrer Kinder müssen offenbar binnen vier Wochen die USA verlassen, offenbar wurde eine Anordnung auf Abschiebung erlassen, sagt das Ehepaar dem Sender Fox News. „Wie es dazu kam, wissen wir nicht“, sagt der Familienvater Uwe Romeike im Interview.