Am Donnerstagmorgen (12. Oktober) bildet sich auf der A5 bei Heidelberg ein Stau. Der Fahrer eines Kleintransporters übersieht das Stauende – und knallt in das Heck eines Kleinwagens, in dem zwei Personen mit ihrem Hund unterwegs sind. Der Aufprall ist so heftig, dass beide Fahrzeuge Feuer fangen. Der Fahrer des Transporters verletzt sich beim Unfall – er schafft es aber, sich aus eigener Kraft aus dem brennenden Wagen zu befreien. Für die Insassen des Kleinwagens wird das Fahrzeug jedoch zur Todesfalle.

Lesen Sie auch: Gastwirt (23) rettet Frau aus Gleisbett